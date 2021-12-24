Петропавловск-Камчатский, , 06:57 — REGNUM Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 3,5 километров. Об этом говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Шивелуч NASA

«Высота вулканического облака — 3 500 м над уровнем моря. Продолжается рост лавового купола, сильная фумарольная активность, раскаление лавового купола и горячие лавины сопровождают этот процесс», — отметили в организации.

По данным KVERT, это свидетельствует о нарастающей активности исполина. Шлейф от пеплового выброса уходит на северо-восток от вулкана, что может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой около шести километров. В сентябре ученые заявляли о снижении активности исполина, однако раньше не исключалось, что может произойти и извержение вулкана.

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