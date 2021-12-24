Пекин, , 06:56 — REGNUM Китайская служба по надзору за киберпространством запустила целенаправленную кампанию по борьбе с мошенническим онлайн-трафиком, незаконным пиаром и поддельными аккаунтами в социальных сетях, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Интернет

Двухмесячная кампания направлена на решение этих взаимосвязанных проблем, которые нарушают законные права и интересы пользователей сети и нарушают среду общественного мнения и рыночный порядок, согласно видеоконференции Управления Центральной комиссии по делам киберпространства.

На конференции были определены усилия по борьбе с манипулированием интернет-трафиком для фальсификации статистики онлайн-обзоров, записей о продажах, подписчиков и рейтингов в культурном, развлекательном и коммерческом секторах.

В нем были изложены усилия по борьбе с аномальной деятельностью по связям с общественностью, включая распространение негативной информации для шантажа других и получения прибыли, а также раздувание и использование актуальных тем в незаконных маркетинговых целях.

Ведомство также призвало принять меры по пресечению вербовки и использования поддельных аккаунтов в социальных сетях для подделки онлайн-данных, актуальных тем или комментариев или участия в клеветнических кампаниях.