24 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Посол Ирана при хуситском движении «Ансар Аллах» Хасан Ирлу умер в Тегеране от ковида, но при необычных обстоятельствах. Между тем дипломат был соратником погибшего в результате покушения генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения КСИР, вел активную деятельность на Ближнем Востоке. По данным американской разведки, Ирлу мог быть причастен и к созданию так называемого архива Сулеймани.

Станислав Тарасов, , 10:43 — REGNUM



Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

На Ближнем Востоке случайных событий практически не бывает. Часто бывает так, что анализ того или иного факта выводит на сценарий известной русской сказки про репку, которую сначала тянул, вытаскивал дед, потом позвал бабку, затем бабка — внучку, внучка — собаку Жучку, та — кошку. Так и вытянули репку.

Судите сами. В Иране прошли похороны посла Хасана Ирлу, представлявшего интересы Тегерана при хуситском движении «Ансар Аллах», которое контролирует столицу Йемена и значительную часть страны. На прошлой неделе он был доставлен на родину из-за проблем со здоровьем, где скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом. На первый взгляд, случай ординарный. В погруженном в гражданскую войну Йемене бушует пандемия, о чем трубит на весь мир медицинский центр «Врачи без границ», располагающий единственным специализированным центром по лечению COVID-19 в Адене и на юге Йемена. В стране, по данным Всемирной организации здравоохранения, подорвана система здравоохранения, не хватает необходимых средств защиты и препаратов. Поэтому вряд ли йеменские медики могли на месте организовать эффективное лечение посла Ирана.

Тегеран принял решение эвакуировать дипломата. Был сделан запрос Саудовской Аравии, контролирующей воздушное пространство в Йемене, на прямой рейс из Ирана в аэропорт Саны для вывоза дипломата. Эр-Рияд отказал, и Тегеран был вынужден прибегнуть к услугам посредников — Ирака и Омана. Ирлу переправили в Багдад, а оттуда направили в Тегеран, потеряв при этом два дня. Как сообщал официальный представитель МИД Ирана, посол «был доставлен в Тегеран в крайне тяжелом состоянии, из-за чего врачи не смогли спасти его жизнь, несмотря на все приложенные усилия». Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян обвинил Саудовскую Аравию и ее союзников в том, что королевство умышленно затягивало процесс рассмотрения просьбы об эвакуации, отчего вывезенного из столицы Йемена дипломата спасти не удалось.

Хасан Ирлу Farsi.khamenei.ir

Вообще-то Эр-Рияд мог бы и пропустить через свое воздушное пространство самолет из Саны в Тегеран с послом, учитывая, что в последнее время появились признаки нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, хотя этот процесс характеризуется важными особенностями. Он имеет сразу два параллельных направления: примирения между Ираном и арабскими монархиями Персидского залива в контексте дискуссии вокруг Йемена и начала диалога в Вене между Тегераном и Вашингтоном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Судя по всему, именно в такой «вилке» решался вопрос о пропуске самолета с иранским послом. Но бросается в глаза то, что накануне его имя стало почему-то мелькать на страницах американских и других западных изданий. Они со ссылкой на близкие к йеменскому правительству источники сообщали, что «в последнее время Ирлу старался держаться в тени в связи с политической напряженностью, поскольку среди руководства хуситов стало расти недовольство вмешательством иранского посла в их дела».

По их мнению, по каким-то «особым причинам» посла собирались отозвать в Тегеран, а «ссылки на плохое состояние его здоровья» являются всего лишь прикрытием». Появились и другие детали. В октябре 2020-го года хуситы приняли от Ирлу верительные грамоты, после чего он официально стал послом Ирана в подконтрольной им Сане. При этом пути приезда дипломата в Йемен в условиях блокады до сих пор остаются нераскрытыми. Вскоре после этого США внесли Ирлу в санкционный список, поскольку он якобы являлся одним из лидеров сил «Аль-Кудс» из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был одним из близких друзей главы подразделения — генерала Касема Сулеймани. По заявлениям саудовских властей и их союзников, дипломат оказывал хуситам поддержку при планировании операций против правительственных войск Йемена. Исходя из этого можно предполагать, что Эр-Рияд по Ирлу проводил активные консультации с США и его решение отказать в прямом рейсе было не случайным.

Сана. Йемен Ferdinand Reus

Посол действительно был соратником генерала Сулеймани и вел активную деятельность на Ближнем Востоке. По данным американской разведки, он мог быть причастен к созданию так называемого «архива Сулеймани», за которым охотятся сейчас многие спецслужбы из разных стран. Любопытно, что одновременно с покушением на Сулеймани в январе 2020 года американцы неудачно охотились в Йемене на финансиста «Аль-Кудс» Абдулу Шахлаи. Но Йемен, одна из базовых осей так называемого шиитского сопротивления (от Бейрута до Тегерана), устоял. А дальше все по «протоколу». Главы МИД хуситов Хосейн аль-Аззи заявил, что в лице Ирлу «его движение потеряло очень хорошего друга, являвшегося успешным и выдающимся дипломатом». В Вене продолжаются переговоры по иранской ядерной программе, Вашингтон пытается налаживать связи с Тегераном через разные каналы, в том числе Багдад. Недавно на одной из встреч с американцами как раз и были впервые замечены представители Саудовской Аравии.

Одним словом, эту «ближневосточную репку» так просто не вытащишь. Что же касается посла Ирлу, то он унес с собой тайну, докопаться до которой вряд ли когда-либо удастся.