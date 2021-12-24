Мадрид, 24 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI 24 декабря произнесет свою традиционную речь в канун Рождества. Об этом пишет агентство EFE.

Король Испании Филипп VI

Отмечается, что испанский монарх уже в восьмой раз за время своего правления обращается к нации на Рождество.

Король Испании обратится к народу на фоне ухудшающейся ситуации с пандемией коронавируса в стране и принятия новых мер по борьбе с ней, таких как обязательное ношение масок на улице.