Пекин, , 06:54 — REGNUM Центральные власти Китая обязались ужесточить меры по профилактике и контролю за COVID-19, чтобы решительно предотвратить распространение инфекции во время предстоящего праздничного сезона, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Необходимо приложить усилия для сокращения потока людей и массовости собраний с Нового года до Праздника весны, говорится в циркуляре, совместно выпущенном главными управлениями Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Госсоветом КНР.

Он настоятельно призвал местные власти усилить меры по профилактике эпидемий и борьбе с ними в портовых городах, а также усовершенствовать системы эпиднадзора за эпидемиями и раннего предупреждения. В циркуляре содержался настоятельный призыв к строгому соблюдению требований по профилактике и контролю эпидемий, связанных с поездками.

В нем также содержался призыв к осуществлению политики социальной помощи для обеспечения основных жизненных потребностей групп, находящихся в неблагоприятном положении. Праздник весны или Китайский Новый год 2022 года приходится на 1 февраля.