Каменск-Уральский, Свердловская область, , 06:52 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом сообщают СМИ.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

По давным Накануне.Ru, их насчитывается уже десять человек. Впрочем, по последним данным, эта цифра выросла до 12-ти.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 23 декабря. Автобус врезался в светофор. По факту ДТП проводятся проверки.

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