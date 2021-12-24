Каменск-Уральский, Свердловская область, 24 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По давным Накануне.Ru, их насчитывается уже десять человек. Впрочем, по последним данным, эта цифра выросла до 12-ти.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 23 декабря. Автобус врезался в светофор. По факту ДТП проводятся проверки.