Кишинёв, 24 декабря, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что отношения Кишинёва с Москвой за последний год значительно ухудшились, однако он намерен исправить эту ситуацию. Об этом молдавский экс-президент заявил 23 декабря в эфире телеканала NTV Moldova.

Kremlin.ru Игорь Додон

Он отметил, что стал председателем Молдавско-российского союза деловых людей и в этом качестве постарается найти партнёров из России, которые согласятся открыть предприятия в Молдавии.

«Я обсуждаю с руководителями предприятий и ассоциаций различные важные проекты для Молдавии. Я надеюсь убедить в следующем году трех-четырех важных партнеров, чтобы они открыли заводы или фабрики в Молдавии», — сказал Додон.

В настоящее время, по его словам, экономических контактов между двумя странами почти нет.

Ранее Игорь Додон обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду, правящую Партию действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие её западные страны в кризисе в республике.