Пекин, 24 декабря, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Метеорологическое управление Китая объявило 23 декабря синий уровень опасности в связи с приходом холодов, прогнозируя низкие температуры и штормы на обширных территориях страны, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра, с 24 по 26 декабря ожидается понижение температуры на 6−10 градусов по Цельсию в центральном и восточном Китае. По данным центра, в некоторых районах может наблюдаться падение температуры более чем на 14 градусов по Цельсию.

Центр посоветовал общественности принять необходимые меры предосторожности против холодной погоды и сильного ветра и предложил дорожным и полицейским властям подготовиться к обледенелым дорожным условиям.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.