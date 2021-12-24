Москва, , 06:49 — REGNUM До конца декабря 2021 года штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, в связи с чем необходимо сократить минимальный срок выполнения бустера вакцины от COVID-19 с полугода до четырёх месяцев. Об этом радио Sputnik заявил иммунолог Николай Крючков.

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«Омикрон"-штамм коронавируса уже пришел в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения «Омикрона» и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал Крючков.

Он отметил, что не представляет людей, у которых в организме нужный для защиты от «Омикрона» уровень антител сохранится «девять, десять или двенадцать месяцев»: «Таких людей, наверное, не существует».