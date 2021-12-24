Улан-Батор, , 06:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи на территории Монголии. Об этом 24 декабря сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Smchealth.org

Подземные толчки зафиксированы в 03:49 мск, эпицентр располагался в 170 км на северо-запад от города Ховд, где проживает около 30 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух землетрясениях, произошедших на севере Марокко.

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