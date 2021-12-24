Красноярск, , 06:47 — REGNUM В Красноярске на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор мужчине, признанному виновным в совершённом в 2009 году убийстве студентки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Суд George Hodan

Житель Красноярского края признан виновным в убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Установлено, что ночью 19 апреля 2009 года 24-летний мужчина подвозил незнакомую ему 20-тилетнюю студентку до общежития на улице Борисова в Красноярске.

По дороге злоумышленник решил вступить с девушкой в половую связь, но получил отказ. Тогда мужчина накинул на шею студентки ремень безопасности, затянул его в виде петли, изнасиловал и задушил её. Тело он увёз к заброшенному гаражу.

В 2010 году присяжные заседатели признали мужчину невиновным, однако коллегия Верховного суда РФ отменила их решение и направила дело на новое рассмотрение. Злоумышленник скрылся. Его объявили в розыск и задержали в 2019 году.

Красноярский краевой суд назначил мужчине наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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