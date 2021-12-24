Тяньцзинь, Китай, 24 декабря, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Добыча сланцевой нефти на Даганском месторождении в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая в этом году впервые превысила 100 000 тонн, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Garth Lenz Последствия добычи сланцевого газа

Две скважины на нефтяном месторождении Даганг начали добычу сланцевой нефти в 2019 году, положив начало промышленной разработке континентальной сланцевой нефти в бассейне Бохайского залива страны. В настоящее время ежедневная добыча месторождение составляет 300 тонн сланцевой нефти.

Директор нефтяного месторождения Чэнь Чанвэй сказал, что ряд новых технологий помогли снизить себестоимость добычи сланцевой нефти при одновременном повышении эффективности производства. Нефтяное месторождение Даган, основанное в 1964 году, является третьим нефтяным месторождением Китая после месторождений Дацин и Шэнли.