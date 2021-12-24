Москва, , 06:42 — REGNUM Школы, входящие в программу капремонта, выполняют требования по антитеррористической безопасности. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Обязательно все те школы, которые входят в программу капитального ремонта, они проходят ‑ и дополнительные средства выделяются — [проверку] на антитеррористическую безопасность», — сказал Кравцов.

По его словам, ведомство провело мониторинг всех учебных заведений, и на сегодняшний день все соответствующие требования «максимально <…> исполняются».