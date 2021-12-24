Пекин, 24 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Госсовет КНР, объявил о назначении и увольнении ряда должностных лиц 22 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ли Мэн был назначен главой Государственного управления по делам иностранных экспертов. Хао Цзюньхуэй был назначен заместителем главы Государственной налоговой администрации, сменив на посту Жэнь Жунфу.

Ху Вэньхуэй стал заместителем главы Национального управления интеллектуальной собственности, сменив Чжоу Хуэй в данной должности.