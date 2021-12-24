Верхняя Пышма, Свердловская область, , 06:41 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области собака напала на 70-летнюю женщину. Свердловчанка получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Собака

Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Хозяйкой овчарки является молодая женщина. Местные жители считают, что она специально натравила собаку на пенсионерку.

Валерий Горелых отметил, что похожие случаи в последнее время не являются редкостью. По его словам, у женщин произошел конфликт. В то время, как свердловчанки выясняли отношения, собака набросилась на обидчицу хозяйки. Женщина получила множественные раны. Через некоторое время приехал муж пострадавшей. Он привез вилы и начал угрожать хозяйке собаки. Из-за угроз женщина написала заявление в полицию. Заявления от потерпевшей пока не поступало.

По факту инцидента служба участковых уполномоченных проведет проверку. По ее результатам примут обоснованное решение.