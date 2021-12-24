Верхняя Пышма, Свердловская область, 24 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области собака напала на 70-летнюю женщину. Свердловчанка получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Хозяйкой овчарки является молодая женщина. Местные жители считают, что она специально натравила собаку на пенсионерку.

Валерий Горелых отметил, что похожие случаи в последнее время не являются редкостью. По его словам, у женщин произошел конфликт. В то время, как свердловчанки выясняли отношения, собака набросилась на обидчицу хозяйки. Женщина получила множественные раны. Через некоторое время приехал муж пострадавшей. Он привез вилы и начал угрожать хозяйке собаки. Из-за угроз женщина написала заявление в полицию. Заявления от потерпевшей пока не поступало.

По факту инцидента служба участковых уполномоченных проведет проверку. По ее результатам примут обоснованное решение.