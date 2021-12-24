Хараре, , 06:41 — REGNUM Зимбабве подписала меморандум о взаимопонимании с Руандой по вопросу обмена педагогами. Об этом заявил глава зимбабвийского минтруда Пол Мавхима в ходе церемонии подписания соглашения.

Зимбабве Shiva Shenoy

По его словам, договор поможет защитить граждан обеих стран от попыток неэтичных и несправедливых трудовых отношений. Мавхима добавил, что подобную практику следует распространить и на другие страны Африки.

Министр отметил, что перед обменом учителями педагоги будут подходить специальную подготовку, чтобы они могли с легкостью вписаться в рабочие процессы в Руанде. Ранее президент Руанды Пол Кагаме заявил, что заинтересован в найме учителей из Зимбабве.