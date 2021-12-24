Карпинск, Свердловская область, 24 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Свердловчанин возместит ущерб, который он нанес областному министерству природных ресурсов и экологии. Мужчина незаконно вырубил и заготовил 18, 304 кубического метра древесины на арендованном участке в Карпинске Свердловской области, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В лесу

Свердловчанин является директором предприятия ООО «ЛесТехКомплект». В интересах которого он и осуществлял незаконную деятельность. Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму свыше 161 тысячи рублей.

Прокуратура города Карпинска внесла предписание о возмещении ущерба. Арендатор возместил причиненный ущерб в полном объеме.