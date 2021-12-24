Каменск-Уральский, Свердловская область, 24 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. На Среднем Урале организовали проверку по факту ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Александра Майер ИА REGNUM В автобус

По информации ведомства, шесть человек обратились в больницу за медицинской помощью. Двое из них дети. Ранее в свердловском ГИБДД сообщили, что пострадали четыре человека.

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 23 декабря в Каменске-Уральском Свердловской области. Аварию спровоцировал водитель иномарки. Он скрылся с места происшествия. Мужчина, находившийся за рулем автобуса, пытался избежать столкновения с легковым авто. В результате чего машина въехала в светофорный столб. Виновника аварии уже нашли. Водитель уверяет, что не видел момент аварии, поэтому скрылся с места ДТП.