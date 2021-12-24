Москва, 24 декабря, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В России в 2022 году появится цифровая психологическая служба для школьников. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Школьники

«Создание цифровой психологической службы <…> позволит очень многие вопросы решить и оперативно реагировать, оказывать необходимую помощь ребенку», — сказал Кравцов.

По его словам, школьник может обратиться в такую службу и получить ответы на все вопросы, которые он не может спросить у учителей, одноклассников или родителей.