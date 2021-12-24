В Красноярске «минируют» школы
Красноярск, 24 декабря, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Учеников нескольких школ эвакуировали в Красноярске. По имеющейся информации, в школы поступили сообщения о минировании.
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Эвакуация
Информация уточняется. По сообщениям местных массмедиа, эвакуация проводилась в школах №7 и №143.
Проводятся необходимые проверки, работают правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми 21 декабря эвакуировали учащихся и сотрудников двух школ.
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