Красноярск, 24 декабря, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Учеников нескольких школ эвакуировали в Красноярске. По имеющейся информации, в школы поступили сообщения о минировании.

Pixabay.com Эвакуация

Информация уточняется. По сообщениям местных массмедиа, эвакуация проводилась в школах №7 и №143.

Проводятся необходимые проверки, работают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми 21 декабря эвакуировали учащихся и сотрудников двух школ.

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