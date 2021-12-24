Владивосток, 24 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Ещё 41 новый автобус получат школы Приморья накануне Нового года — документы на транспорт представителям территорий вручил 24 декабря губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Новые автобусы

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Новые автобусы ПАЗ — 30 машин вместимостью до 24 человек и 11 автобусов вместимостью до 31 пассажира — закупил и передал регионам Минпромторг России по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти цели из федерального бюджета Приморью было выделено почти 130 млн рублей. ПАЗы отличаются надежностью сборки и оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС.

Автобусы получат школы и коррекционные школы-интернаты в 19 муниципальных образованиях.

«Это техника, которая позволит детям с комфортом доезжать до учебных заведений. И мы стараемся сделать так, чтобы в приморских муниципалитетах автобусы менялись как можно чаще. Край продолжит данную программу», — сказал Олег Кожемяко, вручая ключи и документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ключи от 70 новых машин передал школам Самарской области глава региона Дмитрий Азаров.