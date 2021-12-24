Вашингтон, 24 декабря, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Компания Balfour Beatty Communities LLC (BBC), предоставляющая жильё военнослужащим в США, была уличена в мошенничестве путём искажения отчётов ради получения бонусов. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба минюста США.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Компания фальсифицировала отзывы жильцов, указывала ложные данные таким образом, что со стороны возникала видимость в выполнении поставленных задач. Кроме того, имели место манипуляции в программном обеспечении, а проблемы жильцов и вопросы содержания жилья не решались.

Отмечается, что компания признала свою вину в искажении информации ради получения бонусов и согласилась заплатить штраф $65 млн. После признания вины было достигнуто соглашение между руководством компании и минюстом. По условиям соглашения компания заплатит $33,6 млн в виде уголовных штрафов и ещё более $31,8 млн в виде реституции военнослужащим.

Компании будет назначен независимый наблюдатель к оценке её работы на трёхлетний срок, который будет для неё испытательным.

Компания отвечает за предоставление жилья для военнослужащих на 21 базе ВВС США, 16 армейских и 18 базах ВМС на территории страны.