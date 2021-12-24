Москва, , 06:25 — REGNUM Моноклональные антитела, содержащиеся в разрабатываемом в Центре им. Гамалеи препарате для лечения COVID-19, эффективны в том числе против штамма коронавируса «Омикрон». Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«Набор моноклональных антител проверен на «Омикроне» и очень хорошо работает», — сказал Гинцбург.

По его словам, клинические исследования лекарства могут стартовать в начале 2022 года, а в течение 90 дней их планируется закончить.