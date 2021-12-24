Москва, 24 декабря, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В пятницу, 24 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

В ночь на 25 декабря в Москве снег, местами сильный, метель. Температура воздуха −12… −10 °C.

Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −13… −8 °C днём. Ночью — −15… −10 °C.

В субботу, 25 декабря, днём в столице ожидается −7… −5 °C, по области −10… −5 °C, облачно, снег (по области местами сильный), метель. Ночью в регионе ожидается −16… −11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, до 06:00 25 декабря продлено действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за морозов в столице России.

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