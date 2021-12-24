Владивосток, , 06:56 — REGNUM На платформу обратной связи в Приморье в 2021 году поступило более 72 тыс. вопросов — основное количество касалось коронавирусной темы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморья

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За 11 месяцев на платформу обратной связи от жителей края поступил 72 631 вопрос. Из них обработаны — 70 811.

«Больше всего вопросов — 62 740 — касались вакцинации или лечения от коронавируса. По теме состояния автомобильных дорог прислано 1826 вопросов, благоустройства дворов и территорий общего пользования — 1097. На большую часть даны оперативные ответы от специалистов профильных ведомств», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Оренбургскую область посетили Центр управления региона, оператором работы которых выступает АНО «Диалог регионы».