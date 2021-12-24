Москва, , 06:20 — REGNUM Распад СССР очень сильно ослабил Россию вызвал «коллапс экономики, хаос», в результате чего выстраивание иных взаимоотношений с США не было возможным. Об этом РИА Новости заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

Михаил Горбачев Kremlin.ru

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал Горбачёв.

Он считает, что власти России впоследствии стали «валить вину» на него: «Ничего умнее не придумали. А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».

Горбачёв также заявил о поддержке идеи касательно того, чтобы «все европейские страны чувствовали себя в безопасности».