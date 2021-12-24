Москва, , 09:13 — REGNUM Свыше 8,5 тыс. московских детей стали участниками познавательной акции «День без турникетов. Дети». Об этом 24 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В детском технопарке Kremlin.ru

В рамках мероприятия дети и их родители могли ознакомиться с особенностями той или иной профессии. Первый этап нового проекта «День без турникетов. Дети» проходил с 11 октября по 9 декабря на базе столичных детских технопарков. В нем участвовали свыше 8,5 тысячи детей. Школьники посещали бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы.

«Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях. У них была возможность попробовать себя в разных областях, например в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике. Участниками первого этапа проекта стали более 8,5 тысячи юных москвичей. В феврале следующего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля», — сказала Сергунина.

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