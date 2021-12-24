Лима, 24 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Перу стремительно распространяется штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, заявил глав перуанского министерства здравоохранения Эрнандо Севальос в ходе пресс-конференции.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

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По его словам, за прошедшие 36 часов в республике подтвердили 35 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. Севальос добавил, что случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в 16 из 43 регионов, преимущественно вокруг столицы страны Лимы. При этом возраст заболевших составляет от девяти до 77 лет.

По последним данным, в Перу уже подтвердили 47 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Первого заболевшего этой разновидность COVID-19 выявили 20 декабря.