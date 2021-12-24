Киев, , 06:08 — REGNUM Украинский МИД направил ноту протеста в МИД России в связи с отправкой гуманитарной помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В заявлении говорится, что помощь регионам, охваченным войной, якобы нарушает международное право.

«МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный груз доставило в Луганск МЧС России. Всего в распоряжение ЛНР прибыло 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов. Аналогичная партия была доставлена в Донбасс в ноябре.

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