Чикаго, США, 24 декабря, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В США в результате перестрелки, вспыхнувшей в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук, пострадали четыре человека. Об этом представитель местного полицейского управления сообщил на проводимой в онлайн-формате пресс-конференции.

The-village.ru Перестрелка

представитель полицейского управления Оук-Брука «Два человека, которые ранее были знакомы, начали стрелять друг в друга в одном из помещений торгового центра. Несколько человек пострадали».

По его словам, один из стрелявших задержан. Второй вместе с ещё тремя пострадавшими доставлен в больницу, угрозы для их жизни нет. Правоохранители в настоящее время продолжают проверять помещения торгового центра, чтобы убедиться в отсутствии там других предполагаемых преступников. Из ТЦ начали выпускать посетителей.

О возможных причинах конфликта, который привёл к перестрелке, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент со стрельбой произошёл в столице Канады Оттаве.