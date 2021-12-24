Магадан, , 05:58 — REGNUM В Магадане за десять месяцев родились 818 детей: мальчиков 411, девочек 407, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В ЗАГС зарегистрировано было 609 браков.

Отмечается, что семей, имеющих одного ребенка — 302, двоих детей 312, троих — 151, четырех и более — 53.

Наиболее популярные имена, которые давали родители новорожденным мальчикам: Иван, Андрей, Владимир, Петр.

Девочек чаще всего называли Ольга, Екатерина, Юлия, Анна.

Есть новорожденные и с редкими и необычными именами: Мия, Заян, Дарина, Лея, Алан, Борей, Дамир, Иса, Аким, Летисия, Амина, Хабиб, Тигран, Сармат, Эрдэм, Осман, Юстин, Николь, Айсу, Радмила-Милана, Лаура, Мелиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с января по ноябрь 2021 года родилось более 33 тыс. детей. Среди новорождённых мальчиков больше, чем девочек.