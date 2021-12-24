Москва, , 05:58 — REGNUM Последнюю волну коронавируса назвал одной из самых напряжённых главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко 23 декабря в интервью РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вечорко пояснил, что во время последней волны коронавируса доходило до довольно больших цифр по госпитализациям и реанимационным больным. При этом пациенты гораздо хуже поддавались терапии. Штамм «Дельта» отличался стремительным развитием лёгочной недостаточности и поражением лёгких в короткое время. Поэтому наблюдался рост летальных исходов.

Рост заболеваемости, по словам врача, удалось снизить благодаря нерабочим дням и массовому экспресс-тестированию. Медик также назвал вакцинацию современным цивилизованным и эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иммунолог рекомендовал ревакцинироваться чаще в связи с повышенной заразностью штамма «Омикрон».

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