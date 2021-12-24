Благовещенск, 24 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Приамурье продолжается «мусорная реформа». В ближайшее время в регионе намерены обустроить шесть новых мусорных полигонов и создать два мусопроперерабатывающих комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства области.

Alan Levine Мусор

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Мусороперерабатывающие комплексы появятся в посёлке Прогресс и городе Свободный, а в населённом пункте Ларба откроют объект по обезвреживанию отходов. На эти цели власти ждут инвестиций. Средства также будут привлечены с помощью дальневосточной концессии и льготных кредитов.

Полигоны будут создавать в Селемджинском, Тындинском, Зейском, Магдагачинском и Архаринском районах. Уже действуют в Приамурье шесть территорий, оборудованных для складирования мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «мусорной реформы» сейчас решается несколько крупных задач, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Он считает, что подвижки по её реализации есть.