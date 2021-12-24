Вашингтон, 24 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Министерство энергетики США одобрило передачу компании Marathon Petroleum 250 тыс. баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Минэнерго США.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Сегодня Министерство энергетики США одобрило <…> передачу 250 тыс. баррелей нефти Marathon Petroleum», — говорится в сообщении.

Всего власти США выделили из стратегического резерва более 5 млн баррелей нефти. Передача осуществляется в рамках процедуры обмена на короткий период, пока ситуация на нефтяных рынках не стабилизируется. После этого компания обязана вернуть нефть с небольшим объёмом «надбавки».

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в США стали одним из негативных факторов, повлиявших падение рейтинга Байдена до минимального значения.

В ноябре 2021 года американский президент поручил Федеральной торговой комиссии расследовать «антипотребительское поведение нефтегазовых компаний» на рынке, а также задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны, чтобы сбить скачок цен.