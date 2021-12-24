Курган, 24 декабря, 2021, 05:46 — ИА Регнум. В Курганской области ищут двух мужчин, которые расплатились в магазинах банковской картой, похищенной у девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

40.мвд.рф Кража денег

По версии следствия, двое неустановленных мужчин из корыстных побуждений, тайно похитили или подобрали утерянный кошелёк потерпевшей, впоследствии совершили покупки с использованием находящейся в нем банковской карты.

По факту возбуждено уголовное дело по п."г» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).