Магадан, 24 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Финансовый прогноз Магаданской области на 2022-й год демонстрирует рост доходов бюджета, который сохраняет социальную ориентированность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Флаг Магаданской области

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В 2020 году доходы бюджета Колымы составили 47 714 млн рублей. В 2021-м — 51 680 млн рублей. Если в 2020 году расходы на социальную сферу составили 25 671 млн рублей, то в этом они прогнозируются на уровне 28 755 млн рублей.

Губернатор Сергей Носов отметил, что все проекты направлены на повышение качества жизни колымчан и создание комфортной среды.

«У нас есть возможность сегодня вкладывать в программу развития достаточно серьезные средства. И не только потому, что у нас растут доходы, но и потому, что нас активно поддерживает правительство РФ и президент. То, что мы сделали в 2021 году, конечно, достойно гордости, но в 2022-м цели и задачи будут гораздо масштабнее. Все будет зависеть от нас, — сможем ли мы с вами достойно ответить на новые вызовы», — пояснил глава Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магаданской области подвели итоги своей работы в 2021 году.