Курган, , 05:36 — REGNUM В Курганской области 23,8 врача приходится на 10 тысяч населения. Это очень мало, сообщил порталу 45.ru глава департамента здравоохранения Зауралья Алексей Сигидаев.

Врачи © Simon Ruf/UNMEER

По словам Сигидаева, «часть из этих врачей оказывают медпомощь больным ковидом, и на место этих врачей никто не пришёл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат гордумы Кургана («Единая Россия»), главный врач МЦ «АльфаМед» Андрей Кацай отмечал, что из Курганской области уезжают даже те врачи из ближнего зарубежья, которые плохо говорят по-русски. Дефицит собственных медицинских кадров в Зауралье наблюдается давно и только прогрессирует.

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