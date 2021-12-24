Москва, , 05:34 — REGNUM Москва готова на переговоры с Киевом по транзиту газа, если будет понимание кто, в каких объемах и на каких условиях его будет закупать. Об этом заявил 23 декабря директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

Нет газа Nao24.ru

Как отметил дипломат, тема транспортировки газа вторична, важно понимать, кто из российских партнёров, в каких объёмах и на каких условиях будет газ закупать. Полищук уточнил, что до окончания договора с Украиной ещё три года, он заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому вопрос о продлении транзита Киев поднимает сейчас исключительно в политических целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным компании «Нафтогаз Украины», самые крупные на Украине месторождения газа находятся на финальной стадии эксплуатации и в некоторых случаях они выработаны на 80%.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Нафтогазе» заявили об истощении крупнейших украинских месторождений газа