Сантьяго, 24 декабря, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Более 284 тысяч человек подписались на учетную запись пса президента Чили Габриэля Борича. Первая запись на этом аккаунте, ведущемся от имени собаки Брауни, опубликовали 21 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

«Я обязуюсь бороться за права и угощения, которые заслуживаем не только мы, собаки, но и все питомцы Чили», — говорится в первой записи животного в Instagram.

Пес также рассказал, что ему после избрания Борича якобы позвонил питомец президента Аргентины Альберта Фернандеса. Утверждается, что они договорились бороться за ответственное владение животными. При этом в аккаунте аргентинского пса также появилась запись о видеозвонке с Брауни.

Напомним, 19 декабря в Чили состоялся второй тур выборов президента страны. По итогам голосования победил Габриэль Борич. Должность главы государства он займет 11 марта 2022 года.