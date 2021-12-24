Амурская область, 24 декабря, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В посёлке Огорон Амурской области начались работы по расширению Байкало-Амурской магистрали. В населённом пункте укладывают новые пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе Восточного военного округа.

Sakhanews.ru Строительство железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск»

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Строительство стартовало в торжественной обстановке.

«В поселке Огорон Амурской области на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу укладки нового железнодорожного пути реконструируемой ветки БАМ в зоне ответственности Восточного военного округа», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Приамурье начались работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Её прокладывают силами сотрудников железнодорожных войск.