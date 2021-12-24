Анадырь, , 05:22 — REGNUM На Чукотке по метеоусловиям задерживается вылет из анадырского аэропорта им. Ю.С. Рытхэу семи самолётов, обслуживающих местные маршруты. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Два рейса в Петропавловск-Камчатский не смогут вылететь из Анадыря, предположительно, до утра 27 декабря. Также задержаны рейсы в Хатырку (с 21 декабря), Ваеги и Мейныпильгын (с 23 декабря), Залив Креста и Марково.

В настоящее время Чукотский полуостров находится в зоне влияния очередного циклона, значительно осложнившего метеоусловия на маршрутах местных авиалиний. В Анадыре наблюдается ветер до 8 м/с, снег, пурга.

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