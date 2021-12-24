Манила, , 05:15 — REGNUM Более 300 человек стали жертвами тайфуна «Раи» (Rai) на Филиппинах. Об этом 24 декабря сообщил национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) страны.

Тайфун Ecofiscal.ca

Уточняется, что общее число погибших достигло 326 человек, пострадал от разгула стихии 661 житель Филиппин, ещё 58 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Из зоны бедствия были эвакуированы более 300 тыс. человек, без жилья остались около 440 тыс. человек. Тайфун Rai был назван самым смертоносным в новейшей истории Филиппин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Южной Кореи окажут гуманитарную помощь пострадавшим от воздействия тайфуна Rai жителям Филиппин.

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