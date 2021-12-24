Пекин, , 05:07 — REGNUM В общей сложности 98,7% школ по всему Китаю внедрили механизм мониторинга качества сна своих учащихся, согласно данным Министерства образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Китайские школьники My own photo

Это результат политической кампании, направленной на решение основных проблем среди китайских школьников, таких как чрезмерное использование мобильных телефонов, недостаток сна, тяжелое бремя школьных заданий и проблемы со здоровьем, сообщил официальный представитель министерства Люй Юйган.

По данным ведомства, более 96% начальных школ и более 97% средних школ в Китае внедрили установленные сроки начала занятий, указанные в кампании, в целях улучшения управления сном учащихся.

Меры по управлению использованием мобильных телефонов и обеспечению достаточных физических упражнений для учащихся также были эффективно реализованы в подавляющем большинстве школ, сообщило министерство.