Токио, 24 декабря, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Рекордный по расходной части бюджет Японии на 2022 финансовый год приняло японское правительство. В нем предусмотрены рекордные расходы на военную отрасль, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, расходы японского бюджета в 2022 финансовом году составят 107,59 трлн иен (около $940,7 млрд). Это выше текущего бюджета на один триллион японских иен. Также расходы на оборонную отрасль увеличатся на 50 млрд иен и достигнут 3,37 трлн иен (около $46,9 млрд).

Предполагается, что военные расходы увеличились из-за планов по укреплению противоракетной обороны. Кроме того, в бюджете предусмотрены затраты на строительство кораблей и разработку истребителей.

Проект бюджета передадут на обсуждение в парламент Японии. Предполагается, что его рассмотрят в январе 2022 года.