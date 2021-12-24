Пекин, 24 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Китайские школьники демонстрируют постепенное улучшение физической подготовки, поскольку предпринимаются усилия по обеспечению дополнительного времени для их физической активности, сообщает агентство Синьхуа.

Shengshiwuyue.blog.sohu.com Дети на китайской фабрике

Согласно данным, опубликованным Министерством образования КНР на пресс-конференции 22 декабря, в настоящее время 33% учащихся начальных и средних школ Китая были оценены как «хорошие» по физической подготовке по сравнению с 26,5% в 2016 году. В последние годы в Китае также наблюдаются тенденции к снижению распространенности избыточного веса и ожирения, а также нарушений зрения среди учащихся различных школьных возрастов, добавило министерство.

Ранее в этом году министерство выпустило циркуляр, призывающий к надлежащему расписанию занятий в школах, которое позволяет учащимся заниматься двумя часами ежедневной физической активности. Между тем, школы должны предоставить рекомендации по домашним заданиям по физкультуре и предложить качественные ресурсы для физических упражнений.