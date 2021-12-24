Китайские школьники стали стройнее и здоровее
Пекин, 24 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Китайские школьники демонстрируют постепенное улучшение физической подготовки, поскольку предпринимаются усилия по обеспечению дополнительного времени для их физической активности, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно данным, опубликованным Министерством образования КНР на пресс-конференции 22 декабря, в настоящее время 33% учащихся начальных и средних школ Китая были оценены как «хорошие» по физической подготовке по сравнению с 26,5% в 2016 году. В последние годы в Китае также наблюдаются тенденции к снижению распространенности избыточного веса и ожирения, а также нарушений зрения среди учащихся различных школьных возрастов, добавило министерство.
Ранее в этом году министерство выпустило циркуляр, призывающий к надлежащему расписанию занятий в школах, которое позволяет учащимся заниматься двумя часами ежедневной физической активности. Между тем, школы должны предоставить рекомендации по домашним заданиям по физкультуре и предложить качественные ресурсы для физических упражнений.