Пекин, , 05:01 — REGNUM На материковой части Китая за 24 декабря было выявлено 55 новых локальных случаев COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

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По данным комиссии, из новых местных случаев 52 были зарегистрированы в провинции Шэньси и по одному — в Чжэцзяне, Гуандуне и Гуанси. По данным комиссии, также сообщалось о 32 новых завозных случаев в 10 регионах провинциального уровня.

Также было зарегистрировано шесть новых случаев подозрения на инфекцию Шанхае, из которых все были привезены из-за пределов материковой части Китая. В тот день не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти от COVID-19.