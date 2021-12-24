Тегеран, , 08:52 — REGNUM Выразив удовлетворение проведением спокойных и прозрачных парламентских выборов в Ираке, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Исламская Республика всегда поддерживала формирование мощной власти в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 декабря.

Во время встречи с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном иранский президент заявил, что протест против выборов может произойти в любой демократической системе. «Однако необходимо помнить, что протесты и реакция на них со стороны правительства должны осуществляться в рамках правовых механизмов», — отметил Раиси.

Президент также заявил, что принципиальная позиция Ирана заключается в поддержке соседнего государства. Раиси также упомянул о выводе американских войск из Ирака и подчеркнул, что такого успеха удалось достигнуть в результате сопротивления иракского народа и правительства.

«Куда бы ни явились американские войска, они никогда не уходили, за исключением тех случаев, когда сталкивались с сопротивлением наций», — сообщил иранский лидер.

Иракский министр иностранных дел, со своей стороны, высоко оценил поддержку Ираном мира и стабильности в Ираке.