Тегеран, , 08:54 — REGNUM 23 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что иранская сторона подготовила все необходимые условия для полной отмены визового режима с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном по итогам встречи в Тегеране. Министр иностранных дел Ирака прибыл в столицу Ирана во главе делегации ранее в тот же день.

Во время пресс-конференции Амирабдоллахиан отметил, что обе стороны договорились о предстоящем визите министра дорожного и городского развития Ирана в Ирак.

Он также подчеркнул, что страны полны решимости завершить строительство железной дороги Шаламче-Басра, которая, по его мнению, будет способствовать увеличению транзита товаров между двумя соседними странами.

Амирабдоллахиан заявил, что накануне второй годовщины мученической смерти иранского генерала Кассема Сулеймани в результате атаки американского беспилотника близ аэропорта Багдада две страны договорились сотрудничать в рамках совместного судебного комитета для расследования этого дела.

Министр иностранных дел Ирана высоко оценил усилия правительства Ирака, направленные на устранение недопонимания с Саудовской Аравией. Он сообщил, что Исламская Республики примет участие в новом раунде переговоров с Эр-Риядом в пятницу, 24 декабря.